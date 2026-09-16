Este jueves llega el Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría

Por cuarto año consecutivo, la ciudad podrá disfrutar del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO). Este año participarán producciones audiovisuales de Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Cuba y México. Será del 17 al 20 de septiembre en el Teatro Municipal, como sala principal, y en distintos espacios de la ciudad.

Desde las redes sociales y la página web del FeLCO, se anunciaron los largos y cortos que serán parte de la selección oficial y que estarán en competencia. Se trata de 14 largometrajes y 28 cortometrajes.

Además, como en ediciones anteriores, se podrán ver producciones realizadas por estudiantes de escuelas secundarias y proyecciones accesibles para personas sordas, junto a una intérprete en lenguaje de señas.

En www.instagram.com/festivaldecineolavarria y en la página web www.festivaldecineolavarria.com.ar se puede encontrar toda la programación con horarios y sedes.

El material en competencia será evaluado por 8 jurados, 4 para cada categoría. Andrés Habbeger; director documentalista y docente, Romina Tamburello; directora y guionista, Leadro Listorti; director y guionista y José Tripodero; licenciado en crítica de artes y docente integran el jurado de largometrajes. La sección cortometrajes será evaluada por Ezequiel Martínez Marinaro; director y guionista, Camila Pareryra; directora de fotografía, Carla Martínez; docente y coordinadora del espacio INCAA Tandil e Ivana Roldán, creadora de contenido de cine y series.

“El nivel audiovisual de este año es realmente de excelencia. Nuestro objetivo desde la primer edición fue subir cada vez más la vara en términos de realización” manifestó Sebastián Magallanes, director del FeLCO

Si bien las jornadas comienzan el jueves 17, la apertura oficial será el sábado 19. El cierre, junto a la gala de entrega de premios se realizará el domingo. Las estatuillas fueron realizadas por el artista local Mauricio D’amico.

Todos los horarios se pueden encontrar en las redes, página web del festival o ingresando en este link: https://bit.ly/3VtQLxm

El FeLCO cuenta con el apoyo del Municipio de Olavarría, el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Flixxo y café Vega.

Toda la información y novedades se publicarán en las redes sociales y página web del Festival, además de poder ver fotos y videos de las ediciones anteriores. www.instagram.com/festivaldecineolavarria y www.festivaldecineolavarria.com.ar.