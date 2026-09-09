Exponen en la Biblioteca Coty Laborde una versión en rollo de 57 metros de El principito

En el marco de su 25° aniversario, la Biblioteca Popular Coty Laborde, junto con la Alliance Française Olavarría y la Asociación Amigos Punto Azul Museo de Sierras Bayas, presentará este jueves 10 de septiembre a las 18:00 una edición de El principito de Antoine Saint-Exupéry en formato de libro en rollo.

La obra, que mide 57 metros de largo por 15 centímetros de ancho, fue creada por Gabriela Aberastury, artista e ilustradora de ediciones para bibliófilos desde 1970. En su trayectoria, Aberastury obtuvo el Gran Premio de Dibujo del Salón Nacional Argentino en 1980 e ilustró textos de autores como Miguel Ángel Asturias, Ray Bradbury, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges y André Breton.

Durante la jornada, Aberastury mantendrá un diálogo con la bibliotecaria Paula Tártara para detallar el proceso de realización de este ejemplar y abordar las técnicas de pintura, grabado y dibujo empleadas en la pieza.