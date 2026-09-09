Leonardo Amuedo y Daniel Maza presentan un show único en Olavarría

Los destacados músicos uruguayos Leonardo Amuedo y Daniel Maza se presentarán en Olavarría con un espectáculo que fusiona jazz, música rioplatense y ritmos brasileños. La cita será el martes 15 de septiembre a las 21 horas en Bitter Casa Bar.

Amuedo, guitarrista reconocido internacionalmente y ganador de cinco premios Grammy, ha colaborado con figuras rioplatenses como Hugo y Osvaldo Fattoruso, Ruben Rada y Fernando Cabrera, además de artistas de la talla de Ivan Lins, Caetano Veloso, Alejandro Sanz, Stevie Wonder y Barbra Streisand.

Por su parte, el bajista, cantante y compositor Daniel Maza cuenta con ocho discos solistas y una trayectoria junto a referentes como Celia Cruz, Larry Carlton, Luis Salinas, Ray Barreto, Djavan y Steve Lukather. También formó parte de los grabaciones de Cantora 1 y 2 de Mercedes Sosa y trabajó junto a Jairo, Kevin Johansen, Raúl Carnota y Valeria Lynch, entre otros.

Las entradas ya se encuentran disponibles y se pueden adquirir de forma presencial en Pentagrama, ubicado en 9 de Julio 3043.