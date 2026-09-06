Sobredosis de Soda pasó por Olavarría con un emotivo show en el Teatro Municipal

La banda tributo a Soda Stereo, encabezada por Mariano Albergoli, se presentó anoche en el Teatro Municipal de Olavarría ante una sala con importante concurrencia de público de distintas edades.

Durante una presentación de casi dos horas, la agrupación repasó las canciones consagradas de Soda Stereo y de la etapa solista de Gustavo Cerati. El espectáculo formó parte de la propuesta con la que el proyecto recorre distintos escenarios, manteniendo la vigencia de una trayectoria iniciada en 2005.

En medio del show, los músicos dedicaron unas palabras de agradecimiento a los asistentes por su presencia «en estos días que es tan difícil disponer dinero para pagar una entrada».

El concierto destacó por los arreglos musicales aplicados a las versiones originales, cuidando la fidelidad del sonido característico de la banda. La interpretación de los clásicos generó el reconocimiento de la audiencia, que ovacionó a los integrantes de la agrupación al cierre de la noche.