Murió Rubén Rada a los 83 años: una leyenda de la música popular uruguaya

Buenos Aires, 26 agosto (NA) — Rubén Rada, una de las figuras fundamentales de la música popular uruguaya y rioplatense, murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, luego de permanecer internado durante aproximadamente un mes por una neumonía bilateral y sus complicaciones, según confirmó su familia a través de las redes sociales del artista.

En el escrito, el círculo íntimo del aclamado artista sostuvo: “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”.

El ingreso hospitalario del intérprete ocurrió el pasado 5 de agosto en un centro de salud de Montevideo por un cuadro “respiratorio complejo”. En el momento en que se conoció su ingreso, se había difundido que el músico estaba con un “buen estado de ánimo” y con numerosos proyectos en marcha.

No obstante, el historial médico de “El Negro” Rada data, en cuanto a lo más relevante, del año 2015, cuando fue somitido a una angioplastía y luego, hospitalizado durante tres días por un pico de presión.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas y fue protagonista de la evolución del candombe, el rock y la música popular del Río de la Plata.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2011, además de premios Gardel y Graffiti por distintos trabajos.

El artista celebró sus 80 años en 2023 con un espectáculo en el Auditorio Nacional del Sodre, donde recorrió diferentes etapas de su carrera junto a sus hijos Matías, Julieta y Lucila, también dedicados a la música.

Integró grupos fundamentales como Tótem y Opa, además de desarrollar una extensa carrera como solista, con canciones como “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos”, “Blumana” y “Muriendo de plena”.

Su vínculo con la música comenzó en la infancia, cuando a los 10 años empezó a participar en comparsas de negros, lubolos y en los años siguientes pasó por la murga y el jazz. Durante la década de 1960, integró El Kinto, grupo pionero del candombe beat que compartió con Eduardo Mateo.

A mediados de los años 70 consolidó su carrera solista, que se extendió durante más de cinco décadas y abarcó una enorme variedad de estilos. Editó decenas de discos, trabajó junto a algunos de los músicos más importantes de Uruguay y Argentina y se convirtió en una figura reconocida también por su faceta de actor, conductor y animador.

Su obra trascendió las fronteras de Uruguay y tuvo una influencia decisiva en varias generaciones de artistas rioplatenses.