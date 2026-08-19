El cine regresa al Teatro Municipal de Olavarría tras dos décadas con un ciclo gratuito

El jueves 20 de agosto a las 20:30 horas se reanudará la proyección de películas en el Teatro Municipal de Olavarría con el inicio del ciclo mensual «Cine Agenda», una propuesta impulsada por el Municipio que se extenderá hasta el mes de noviembre. La proyección marcará el retorno del cine a dicha sala por fuera de eventos puntuales, tras aproximadamente dos décadas.

En la primera función se exhibirá el largometraje «La mujer sin cabeza» (2008), escrito y dirigido por la cineasta Lucrecia Martel. La película, apta para mayores de 13 años, está protagonizada por María Onetto junto a Claudia Cantero, César Bordón, Daniel Genoud, Inés Efron y María Vaner, y contó con la coproducción de la compañía española El Deseo, de Agustín y Pedro Almodóvar.

La trama narra la historia de Verónica, una mujer que, luego de un siniestro vial en una ruta de Salta, entra en un estado de alienación, mientras su entorno busca borrar las evidencias del hecho. La obra contó con nominaciones a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y distinciones en los Premios Sur.

Quienes deseen asistir a la función deberán realizar una inscripción previa a través de la plataforma municipal MiOlava.