Olavarría recibe la 89° Exposición General de Ganadería y el Circuito Angus Bonaerense

La Sociedad Rural de Olavarría se prepara para una nueva edición de uno de los eventos más importantes del calendario ganadero local.

Los días 29 y 30 de septiembre se desarrollará la 89° Exposición General de Ganadería, que este año también incluirá el Circuito Angus Bonaerense.

El cronograma comenzará el martes 29, con el ingreso y la admisión de reproductores, actividad prevista hasta las 16 horas.

En tanto, el miércoles 30 se realizará la jura de clasificación a partir de las 9 horas, mientras que a las 14 tendrá lugar la venta de reproductores.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto.

La comercialización estará a cargo de Ferias Rauch S.A., con las ventas bajo el martillo de Pablo San Cristóbal.

Desde la Sociedad Rural destacaron que la exposición representa una nueva oportunidad para reunir al sector, compartir experiencias y poner en valor la actividad ganadera y su potencial productivo.