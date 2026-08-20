Una pareja quedó registrada por las cámaras tras sustraer productos de una farmacia céntrica

Un hombre y una mujer fueron registrados por las cámaras de seguridad de una farmacia céntrica de Olavarría en el momento en que, según denunciaron desde el comercio, sustrajeron productos y se retiraron sin abonarlos.

El episodio ocurrió en Farmacia Álvarez, desde donde decidieron difundir las imágenes de las cámaras para intentar identificar a las personas involucradas.

Con tono irónico, desde el comercio publicaron: “Hoy recibimos visitas, con un detalle… Se olvidaron abonar lo que retiraron”.

Junto con las imágenes del hombre y la mujer, solicitaron la colaboración de los vecinos: “Si alguien los ve o los conoce, recuérdenles que pasen a pagar por Farmacia Álvarez”.

La publicación generó repercusión en redes sociales y permitió advertir que el hecho había quedado registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Desde la farmacia también destacaron la intervención de Ojos en Alerta (VER), a quienes agradecieron por la “rápida y muy buena atención” ante la situación.

El comercio difundió el episodio con el objetivo de que las personas que aparecen en las imágenes puedan ser identificadas y regresen para abonar los productos sustraídos.