Dos allanamientos tras el ataque a balazos a una casa: secuestraron una moto y un rifle

El hecho ocurrió el martes en una vivienda de Lebensohn al 4000. La Policía identificó a dos jóvenes de 19 y 20 años como presuntos autores.

La Policía realizó este jueves dos allanamientos en Olavarría en el marco de una investigación por un ataque a balazos contra una vivienda ubicada en Lebensohn al 4000.

La causa se inició a partir de la denuncia realizada por una mujer de 51 años, quien manifestó que el martes 18 de agosto, alrededor de las 19:30, se encontraba en su domicilio cuando escuchó una detonación de arma de fuego dirigida hacia la vivienda.

Según su relato, al salir observó a dos hombres que se alejaban a bordo de una motocicleta y portaban un arma larga.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, se logró identificar a los presuntos autores y el rodado utilizado. Con esos elementos, se solicitaron órdenes de allanamiento para los domicilios de los dos imputados, medidas que fueron autorizadas y concretadas este jueves.

Los procedimientos contaron con la participación de efectivos de la Comisaría Segunda, con colaboración de la Subcomisaría Loma Negra, U.P.P.L. XIX Olavarría y Sub-DDI Olavarría.

En uno de los domicilios se secuestró una motocicleta Honda XR 150, un casco, una campera de abrigo que habría sido utilizada al momento del hecho y un teléfono celular, que será sometido a peritajes.

En el segundo domicilio, en tanto, los investigadores encontraron y secuestraron un rifle de aire comprimido calibre .22 (5,5 milímetros), señalado por los investigadores como el arma utilizada en el hecho investigado.

Los dos jóvenes, de 19 y 20 años, fueron notificados de la imputación y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la UFI N° 7, del fiscal Dr. Urlezaga.