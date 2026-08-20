La empresa olavarriense PECMA ejecutará una obra de más de $527 millones en el Hospital Pintos de Azul

El Municipio de Azul firmó el contrato para avanzar con una obra largamente postergada en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. Los trabajos estarán a cargo de la empresa olavarriense PECMA SRL, y contemplan la terminación de los consultorios de planta baja y el cerramiento del frente de la planta alta del nosocomio.

El contrato fue suscripto por el intendente de Azul, Nelson Sombra, y Alejandro Javier Gopar, uno de los socios de PECMA SRL. La firma se realizó en el propio hospital, ubicado en la esquina de Alvear y Diab.

La obra se ejecutará en el marco del programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, con financiamiento de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto oficial establecido para los trabajos es de $527.063.515,50.

Desde la empresa, Gopar destacó la experiencia de PECMA y aseguró que pondrán a disposición el personal necesario para comenzar los trabajos y cumplir con los plazos previstos.

La intervención es considerada por el Municipio de Azul como una de las obras centrales para fortalecer el sistema público de salud. Según explicó el secretario de Salud, Hernán Combessies, los trabajos permitirán mejorar sectores vinculados con la atención de emergencias y urgencias, además de reorganizar la circulación dentro del hospital.

En ese sentido, el director del Hospital Pintos, Diego Azcona, remarcó que el proyecto no se limita a una intervención edilicia, sino que contempla una redistribución de la circulación hospitalaria, con una nueva guardia, un segundo ascensor hacia el área quirúrgica y modificaciones vinculadas con los consultorios externos, la distribución de pacientes y el área de esterilización.

Sombra señaló que la obra llevaba cerca de dos décadas de espera y sostuvo que la decisión de retomarla responde a la necesidad de dar continuidad a proyectos iniciados por distintas gestiones municipales.

“Es el mismo Estado Municipal”, afirmó el jefe comunal, al remarcar la importancia de concluir obras que quedaron pendientes a lo largo de los años.