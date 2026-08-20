Olavarría será sede de la segunda fecha del Torneo Bonaerense de Tenis de Mesa

Imágenes Mauricio Latorre

Durante este fin de semana, la ciudad albergará la Segunda Fecha del Torneo de la Federación Bonaerense de Tenis de Mesa (FEBATEM). La competencia por equipos reunirá a más de 300 jugadores y 75 delegaciones procedentes de más de 20 localidades de la provincia de Buenos Aires.

El anuncio oficial se realizó este jueves al mediodía en el Salón Blanco del Palacio San Martín. Encabezaron la presentación el intendente Maximiliano Wesner, el director de Gestión Deportiva Fernando Ottaviano y los organizadores del evento, Ezequiel Bergues y Germán Santellán.

La actividad se desarrollará en el Centro de Exposiciones Municipal (CEMO), ubicado en avenida Eva Perón al 1500, desde el sábado a las 9.

Desde la organización destacaron la elección del distrito por sus instalaciones y por su ubicación geográfica en el centro de la provincia. Además, el Municipio recordó el funcionamiento de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa en la Sociedad Portuguesa (25 de Mayo 3269), con clases los lunes y jueves de 17:30 a 19:30 para niños y jóvenes, y los lunes de 10 a 11 para personas mayores.