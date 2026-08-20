El comercio electrónico incrementó el 28% su facturación en el primer semestre

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) presentó los resultados de su estudio de mitad de año y confirmó la consolidación de las compras online como parte de los hábitos de consumo de los argentinos.

Entre enero y junio se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, un incremento del 21% interanual. En el mismo período se comercializaron 248 millones de artículos, un 22% más que durante el primer semestre de 2025.

En cuanto a la facturación, los sectores que encabezaron el ranking fueron Alimentos y bebidas, Electro (Línea Blanca) y Herramientas y construcción.

Si se analiza el volumen de unidades vendidas, Alimentos y bebidas también ocupó el primer lugar, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.

El ticket promedio durante la primera mitad del año fue de $107.597 por orden de compra.

Crecen también las compras en el exterior

El informe de la CACE incluyó además un relevamiento sobre las compras internacionales. El 18% de los encuestados afirmó haber realizado su primera compra en el exterior durante 2026.

La mayoría de quienes compran fuera del país lo hace de manera ocasional: el 64% señaló que realiza este tipo de operaciones esporádicamente, mientras que apenas el 10% manifestó hacerlo de manera habitual.

Un canal cada vez más incorporado

El presidente de la CACE, Andrés Zaied, destacó que los resultados muestran que el comercio electrónico continúa creciendo y consolidándose como parte de los hábitos cotidianos de consumo.

«El crecimiento de las órdenes y de las unidades vendidas refleja un canal cada vez más presente en la vida de los argentinos», señaló.

Zaied sostuvo además que para las empresas el desafío ya no consiste en decidir si estar o no en el mundo digital, sino en evolucionar para ofrecer experiencias más simples, confiables y relevantes frente a un consumidor cuyos hábitos cambian de manera permanente.