Malvinas: El presidente de Estados Unidos habló de un “potencial desastre”

El presidente de Estados Unidos, Donaldo Trump, advirtió acerca de un “potencial desastre” entre Argentina y Bran Bretaña en el marco de la escalada de tensión por el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas, al tiempo que dijo estar “seguro” de que en ese caso lo llamarán para resolverlo y que confía en que “podré hacerlo”.

Trump habló por tercera vez sobre Malvinas durante una visita a la República de Irlanda -escenario de un conflicto colonial con Inglaterra en el pasado- luego de decir que podría revisar la posición de neutralidad histórica de su país en el diferendo, aunque está vez pareció ir más lejos al sugerir la posibilidad de un nuevo conflicto armado.

“Las Islas Malvinas…acá vamos de nuevo”, introdujo Trump ante una presunta de un periodista de GB News en el marco de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. “Son muy interesantes. El Reino Unido tiene algunos problemas con la inmigración, con la energía, así que no lo sé”, dijo el presidente norteamericano.

Pero enseguida sugirió la opción bélica al señalar que “no sé si (los ingleses) estarán dispuestos a viajar tan lejos. Están muy lejos”. Y redondeó: “estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre. Pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas”.

Las declaraciones se producen en momentos en que el gobierno de Javier Milei se dispone a enviar al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra compañías petroleras -podrían sumar las pesqueras- que operen en Malvinas y a reactivar la construcción de una base naval integrada en Ushuaia.

Ambas iniciativas -junto con la creación de un Concejo Nacional de Seguridad de contornos aun difusos- formaron parte de una cadena nacional que reralizó Milei el 3 de este mes, para anunciar un endurecimiento de la política respecto de Malvinas, ante la activación del proyecto petrolero anglo-israelí Sea Lion en las islas, un paso que había sido anunciado nueve meses antes.

En esa conferencia, Milei mencionó a Trump, que había hablado del posible cambio de posición tres días antes al señalar que “en el mundo corren vientos favorables” al reclamo soberanista argentina.

Trump viene tensando su relación con Gran Bretaña en el marco de su conflicto con Irán y también como parte de las presiones para que los países de la Unión Europea asuman un compromiso para aumentar su gasto en defensa y aliviar así al tesoro norteamericano.

Los expertos también mencionan una corriente estratégica más profunda, que lleva a EEUU a replegarse sobre el continente americano en el marco de su disputa con China -la llamada Donctrina “Donroe” para lo cual podría estar interesado en una mayor influencia en posiciones cercanas a pasos bioceánicos y relacionado con el ingreso a la Antartida, para los que Malvinas están bien posicionadas.

Trump ya había mencionado la guerra de 1982 en su segunda declaración -también de prensa- sobre Malvinas, cuando dijo que en aquella ocasión Inglaterra lo había “hecho bien” opero que desde entonces había pasado mucho tiempo.

El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.

La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.