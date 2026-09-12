Fuerte choque entre un auto y una moto dejó dos heridos

Dos personas fueron trasladadas este sábado pasado el mediodía al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de las avenidas Del Valle y Moreno.

El hecho se produjo tras la colisión entre un automóvil y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del rodado menor sufrieron heridas y debieron ser asistidos: uno de ellos fue trasladado por una ambulancia del sistema público de salud y el otro por una unidad de un servicio privado de urgencias médicas.

Por su parte, la conductora del vehículo involucrado recibió atención asistencial en el lugar sin necesidad de ser derivada. En el sector del choque se interrumpió parcialmente el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y la realización de las diligencias de rigor.