Se realizó en Olavarría la «Gran Marcha de la Bronca»

Imágenes Mauricio Latorre

Organizada por la Asamblea de Necesidad y Urgencia. La movilización se concentró en la Plaza Central de la ciudad desde las 15:30 horas.

Durante el acto, se leyeron discursos con críticas a las políticas económicas y de ajuste de los gobiernos nacional y provinciales. Entre las principales consignas, los organizadores exigieron aumentos salariales y de jubilaciones, la reincorporación de trabajadores despedidos, el rechazo a la reforma laboral y la defensa de la salud y la educación pública. Asimismo, se manifestaron en repudio a los tarifazos, a las privatizaciones y solicitaron la continuidad de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica y en discapacidad.