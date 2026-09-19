Asumieron las nuevas autoridades de la UCR de Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

En un acto desarrollado en las instalaciones del Comité Radical, Germán Salomón quedó formalmente al frente de la conducción de la Unión Cívica Radical de Olavarría, en reemplazo de Belén Vergel, quien encabezó el partido durante los últimos dos períodos.

La ceremonia se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre, minutos después de las 19:30, con la presencia de afiliados, militantes, dirigentes, referentes locales y de municipios vecinos, así como del presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín.

La nueva conducción partidaria quedó conformada por Germán Salomón como presidente; Antonela Díaz como vicepresidenta; Simón Schwab en la secretaría general; y Lucrecia Manso como tesorera.

Durante el encuentro se realizó un balance del trabajo llevado adelante durante la gestión saliente, destacándose la reapertura e inauguración de la sede propia.

En sus primeras palabras al frente de la conducción, Salomón señaló: “En el día de ayer compartimos una hermosa jornada de renovación de autoridades partidarias, donde contamos con la presencia de la Mesa Directiva y del Plenario local y de la representación convencional de todas las líneas internas que integran el radicalismo de Olavarría. También tuvimos la valiosa presencia de nuestro presidente provincial, Emiliano Balbín, quien es un referente que está haciendo un gran trabajo en la consolidación del radicalismo en la Provincia”.

“Quiero expresar mi enorme agradecimiento por el apoyo y acompañamiento a la militancia y vecinos de Olavarría que se acercaron. Tenemos un valioso mensaje para la ciudad: el radicalismo es bandera de democracia, respeto por las instituciones y compromiso con el bien común. Estoy muy contento de que podamos continuar trabajando en unidad por nuestro Comité Radical y agradecido por el gran trabajo de Belén y el equipo, es el camino que vamos a seguir”, agregó Salomón.

Por su parte, la presidenta saliente Belén Vergel dialogó con En Línea Noticias tras cuatro años de gestión y expresó: “Se siente un gran orgullo luego de haber estado durante 4 años en la presidencia. Cada trabajo que se hizo y cada objetivo que se logró solo fue posible por un gran equipo que conforma el partido y hace posible que los logros lleguen a sus metas”.

Sobre la labor desarrollada, remarcó: “Durante la presidencia tuve el honor de reinaugurar el comité y tener nuevamente nuestra casa, con las puertas abiertas, que es ese lugar de encuentro, de pertenencia y de identidad, no solamente de los radicales, sino de toda la comunidad”.

Respecto de su continuidad política dentro del espacio, sostuvo: “Seguiré trabajando incansablemente junto a la nueva comisión, acompañando a Germán Salomón y a toda la mesa directiva, porque no es cuestión de un lugar donde uno ocupa, sino del compromiso y la responsabilidad que tiene de mantener vivo el partido y de trabajar con y para la comunidad, y seguir también estando presente en cada uno de los reclamos de los vecinos, llevando propuestas al Concejo Deliberante”.

Finalmente, Vergel proyectó los objetivos del espacio al señalar que el trabajo del comité debe orientarse a “llegar a lograr tener un intendente radical”.