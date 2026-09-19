Wesner realizó una nueva salida militante casa por casa por tres barrios de la ciudad

El intendente Wesner realizó este sábado una recorrida casa por casa por los barrios Hipólito Yrigoyen, Procasa y La Loma, en una actividad que el propio jefe comunal presentó como una “salida militante”.

La jornada incluyó visitas y conversaciones con vecinos de los distintos barrios. Luego de la recorrida, Wesner difundió un video con imágenes de la actividad y un mensaje en el que destacó la presencia “casa por casa, barrio por barrio” y la intención de mantenerse “cerca de cada familia”.

“Siempre casa por casa, barrio por barrio, siempre cerca de cada familia y siempre con la convicción de que solo con trabajo se sale adelante y es lo que tenemos que recuperar”, expresó el intendente.

Wesner también afirmó: “Tenemos la convicción de que vendrán tiempos mejores. ¡No hay que aflojar!”.

La actividad se produjo luego de una semana de mayor exposición pública del intendente, que brindó entrevistas en distintos medios de la ciudad.

La recorrida se inscribe en una modalidad de actividad política que el oficialismo local viene mostrando públicamente, con presencia del intendente en los barrios y contacto directo con vecinos.