Plaza a Plaza: Wesner vuelve a convocar a una salida militante y el oficialismo acentúa su perfil proselitista

«La salida es el encuentro» dice la convocatoria que lleva la firma del intendente Maximiliano Wesner y retoma aquel lema de campaña: «Mejor Olavarría».

El intendente Maximiliano Wesner convocó a una nueva salida militante para este sábado 19 de septiembre, en una actividad que se inscribe en una dinámica frecuente de su espacio político y que comienza a delinear un perfil cada vez más proselitista del oficialismo local.

La convocatoria se suma a una semana de intensa exposición pública del jefe comunal, que concedió alrededor de seis entrevistas a distintos medios de comunicación de Olavarría.

La salida, identificada como “Plaza a Plaza”, propone un encuentro en Mitre y Muñoz. La actividad forma parte de una modalidad de participación política que el espacio de Wesner viene sosteniendo y que, en el actual escenario, adquiere una dimensión que excede la organización territorial.

La combinación entre las recorridas militantes y la presencia del intendente en distintos medios configura una semana de mayor despliegue público del oficialismo, con una agenda que empieza a mostrar rasgos más marcados de construcción política y proselitismo.