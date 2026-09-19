En Rauch investigan el robo a un hombre ocurrido el mismo día del violento asalto a una pareja de adultos mayores en Olavarría

La investigación por un robo ocurrido en Rauch durante la madrugada del sábado 12 de septiembre sumó un avance y, por la fecha y algunas características del hecho, vuelve a poner en foco el violento asalto sufrido por una pareja de adultos mayores en Olavarría durante esa misma madrugada.

Según informaron colegas de La Nueva Verdad de Rauch, fuentes judiciales confirmaron que, a partir del relevamiento de cámaras de seguridad y distintas diligencias ordenadas por la Fiscalía, se logró identificar un vehículo que podría estar relacionado con el robo ocurrido en esa ciudad.

El hecho investigado en Rauch tuvo como víctima a un hombre que fue sorprendido mientras dormía en su vivienda de Aristóbulo del Valle, entre Aveleyra y Saavedra. Tres personas encapuchadas habrían llegado hasta el lugar en un vehículo, descendieron en las inmediaciones e ingresaron a la propiedad por un portón lateral.

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes maniataron al propietario y se apoderaron de dinero en efectivo y distintas joyas. De acuerdo con la información publicada por La Nueva Verdad de Rauch, el vehículo identificado no sería de Rauch, aunque por el momento no trascendieron sus características ni se estableció una vinculación concreta entre sus ocupantes y el robo.

El dato adquiere relevancia por la coincidencia temporal con el hecho ocurrido en Olavarría.

Durante la madrugada del mismo sábado, cuatro delincuentes vestidos de negro, con los rostros cubiertos y armados con cuchillos, ingresaron a una vivienda de Pueyrredón al 2600 luego de romper una puerta balcón ubicada en la parte trasera de la propiedad.

En el interior se encontraban un hombre de 84 años y su esposa, de 80, quienes fueron sorprendidos mientras dormían. Los asaltantes redujeron a la pareja y la ataron a sillas utilizando bufandas.

Los delincuentes permanecieron en la vivienda hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, provocaron destrozos y revisaron distintos ambientes en busca de dinero. Finalmente, se apoderaron de una suma millonaria en efectivo, correspondiente a los ahorros de las víctimas.

Tras la huida, los adultos mayores lograron liberarse y dieron aviso a la Policía. Personal médico del Hospital Municipal acudió al domicilio y asistió a la pareja, que no presentaba lesiones físicas aunque se encontraba muy nerviosa por la situación vivida.

Ambos hechos presentan una coincidencia temporal: ocurrieron durante la madrugada del mismo sábado y tuvieron como víctimas a personas que se encontraban en sus viviendas al momento del ingreso de los delincuentes. Por el momento, no existe información que permita establecer una relación entre ambos robos ni afirmar que hayan sido cometidos por los mismos autores.

Lo cierto es que durante esta semana el intendente municipal de Olavarría, Maximiliano Wesner aseguró que una de las hipotesis que se manejan en la investigación de lo sucedido en nuestra ciudad es que lo delincuentes no sean de nuestro medio por lo que la coincidencia entre ambos hechos es, por lo menos, llamativa.