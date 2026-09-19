Los accidentes en Olavarría tuvieron una caída del 15,6% interanual en agosto

En agosto de 2026 se registraron 76 siniestros viales en Olavarría, un 15,6% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían contabilizado 90. En la comparación con julio de este año, la caída fue del 20%, ya que ese mes había cerrado con 95 siniestros.

Los datos fueron oficializados por el Observatorio Vial Municipal y corresponden al registro de siniestros viales ocurridos durante el mes.

La cantidad de agosto también se ubicó por debajo de los registros de los meses anteriores de 2026. En enero se contabilizaron 72 siniestros; en febrero, 70; en marzo, 100; en abril, 83; en mayo, 102; en junio, 113; y en julio, 95.

Junio fue el mes con mayor cantidad de siniestros en lo que va del año, con 113 casos, mientras que agosto quedó como el segundo registro más bajo de 2026, apenas por encima de febrero.

En los primeros ocho meses del año se acumularon 711 siniestros viales. El registro mensual muestra una evolución con variaciones: luego de los 70 casos de febrero, la cifra superó los 100 en marzo y mayo y alcanzó su máximo en junio, antes de descender durante julio y agosto.