Recrudece el abigeato en Olavarría con ataques a dos campos de la zona rural

Dos establecimientos rurales del partido de Olavarría fueron escenario de hechos de abigeato registrados en los últimos días, los cuales incluyeron la sustracción de terneros y vacas, así como el hallazgo de animales muertos y mutilados en los predios. Ambos episodios se encuentran en etapa de investigación por parte de la Policía y la Justicia local.

Uno de los casos tuvo lugar en un campo ubicado sobre el sector rural frente al country Sauveterre.

Según se informó, el establecimiento sufrió la incursión de delincuentes en dos noches consecutivas. En una de las jornadas fueron sustraídos 16 ejemplares, entre terneros de aproximadamente 50 kilos y dos vacas enteras, mientras que nueve animales quedaron desparramados en el campo. L

La noche anterior, desconocidos se habían llevado otros 11 animales, dejando uno abandonado en el lugar.

Por otra parte, la Comisaría Segunda de Olavarría y personal del Gabinete Técnico Operativo investigan un segundo hecho registrado en la zona de Avenida Circunvalación al 600. En este establecimiento se constataron distintas irregularidades que motivaron dos presentaciones judiciales.

En una primera instancia se notificó el faltante de tres terneros de raza Angus negro de apenas una semana de vida, además del hallazgo del cadáver de otro ternero de la misma edad con signos de haber sido degollado, aunque el animal no presentaba faltantes de piezas de carne.

Posteriormente, la investigación sumó nuevos elementos al detectarse la desaparición de otros seis terneros de corta edad. Durante las recorridas por el predio también fueron localizados varios animales sin vida y dos vacas a las que les habían extraído la lengua. Asimismo, se encontró el cuerpo de una vaca muerta con varios días en el lugar, sobre la cual se tomaron muestras para determinar la causal del deceso.

La causa correspondente al hecho de Avenida Circunvalación al 600 quedó caratulada como «Abigeato», con intervención de la UFI N.º 11. En el marco de las actuaciones solicitadas por la fiscalía se requirió una orden de allanamiento, sobre la cual se aguardan novedades respecto de sus resultados.