Hemodinamia: el Municipio confirmó que durante la transición habrá derivaciones a Azul

En el marco de la respuesta oficial enviada al Concejo Deliberante por el Municipio, quedó establecido que durante la etapa de transición de la nueva Unidad de Hemodinamia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” habrá pacientes que deberán ser derivados a la ciudad de Azul.

La confirmación surge del Plan de Contingencia presentado como parte de la documentación vinculada a la puesta en funcionamiento del nuevo servicio.

El esquema contempla un Centro Operativo Alternativo en el Servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul, ubicado, según precisa el documento, a aproximadamente 50 kilómetros de Olavarría.

El Municipio sostiene que este mecanismo permitirá garantizar la continuidad de las prestaciones mientras se desarrollen las distintas etapas necesarias para poner en funcionamiento la nueva unidad. El traslado a Azul está previsto durante la adecuación edilicia, la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento y la tramitación de las habilitaciones sanitarias y radiológicas.

También se contempla la utilización del centro alternativo frente a contingencias técnicas, edilicias o de fuerza mayor que imposibiliten temporalmente el funcionamiento seguro de la Hemodinamia en el Hospital Cura.

El circuito para las urgencias

La documentación oficial establece un procedimiento específico para los pacientes que requieran una intervención inmediata. Ante una urgencia o emergencia cardiovascular, el médico tratante deberá determinar la necesidad de realizar el procedimiento y, si este no puede efectuarse en Olavarría, activar el Plan de Contingencia.

El protocolo fija una serie de tiempos para organizar la derivación. Se establecen 20 minutos para la detección y notificación de la contingencia, 15 minutos para la activación del circuito asistencial, 10 minutos para confirmar la disponibilidad del centro alternativo y otros 10 minutos para coordinar el traslado.

A partir de allí, el documento estima en 30 a 35 minutos el traslado desde el Hospital Cura hasta el Hospital Pintos, siempre que las condiciones de la ruta lo permitan y respetando los códigos de seguridad.

El traslado deberá realizarse mediante una ambulancia de alta complejidad, con el equipamiento y el recurso humano adecuado a la condición clínica del paciente. Cuando corresponda, será gestionado por el financiador de la prestación.

Para los pacientes que tengan cobertura exclusiva del Municipio de Olavarría, el plan establece que el traslado será realizado mediante la ambulancia de alta complejidad del Hospital Cura, “conforme a la disponibilidad y los procedimientos institucionales vigentes”.

Una vez en Azul, el paciente será recibido por el equipo de Hemodinamia y se realizará el procedimiento indicado. Luego, una vez alcanzada la estabilidad clínica, se coordinará su regreso al Hospital Cura para continuar con el tratamiento, salvo que exista una indicación médica fundada que determine otra conducta.

También habrá derivaciones para prácticas programadas

El traslado a Azul no quedará limitado a las emergencias. El plan presentado por el Municipio también contempla que los procedimientos programados sean realizados en el Hospital Pintos durante la etapa de transición.

En esos casos, el circuito incluye la evaluación médica, la indicación del procedimiento, la confección del consentimiento informado, la gestión de autorizaciones, la asignación del turno en el centro alternativo, la verificación de insumos y prótesis cuando correspondan y la organización del traslado sanitario.

El procedimiento será realizado en la fecha programada en Azul y el paciente permanecerá bajo observación durante el período que determine el equipo médico. Finalizada la práctica, la documentación clínica, las imágenes y las recomendaciones terapéuticas deberán ser remitidas al Hospital Cura para incorporarlas a la historia clínica y garantizar la continuidad del tratamiento.

Una confirmación oficial en medio del seguimiento

La respuesta del Ejecutivo municipal llega después de los distintos pedidos de explicaciones formulados en el Concejo Deliberante en torno al futuro de la Hemodinamia y a la situación que se generaría mientras se completa la puesta en funcionamiento de la nueva unidad.

En Línea Noticias viene realizando un seguimiento de este proceso, que incluye el cambio en la prestación del servicio y las condiciones bajo las cuales funcionará la nueva Hemodinamia del Hospital Cura.

Ahora, la documentación oficial remitida al Concejo Deliberante confirma un aspecto que había sido objeto de consultas: Azul será el centro operativo alternativo durante la transición y allí se realizarán tanto procedimientos programados como prácticas de urgencia cuando no puedan efectuarse en Olavarría.