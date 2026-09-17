Wesner y la investigación de un robo: «manejamos la hipótesis de personas que no serían de Olavarría»

En diálogo con César Saldain en la FM 90.7 (OK!), el intendente Maximiliano Wesner brindó precisiones sobre el conjunto de herramientas que lleva adelante el Municipio para reforzar la prevención del delito, la investigación y la seguridad vial en todo el partido de Olavarría.

En relación con los hechos delictivos registrados en las últimas semanas, el jefe comunal señaló que se encuentra en permanente seguimiento de las actuaciones judiciales e investigaciones en curso. «Hace muy poquito estoy preocupado y ocupado porque conversamos con la familia, porque estamos encima de esa investigación de un suceso que sucedió hace muy poquito en Vicente López y Pueyrredón», explicó Wesner. Sobre este caso en particular, agregó: «Estamos manejando una hipótesis de personas que probablemente no serían de Olavarría. Nos alarmó porque sucedió con características inusuales para lo que venía ocurriendo en términos de ilícitos. Ya hablé con el fiscal, hablamos con la familia y estamos encima de la investigación».

Asimismo, el intendente analizó la coyuntura socioeconómica y su correlación con la problemática delictiva local. «Hay trabajo todos los días para una Olavarría más segura en un contexto muy complicado y adverso desde lo económico. Lo sabemos y lo notamos cuando transitamos la ciudad. En ese contexto, obviamente los hechos delictivos afloran porque hay necesidades y muchas situaciones vinculadas a la problemática de consumo que tienen que ver con el hurto», remarcó.

Frente a este escenario, Wesner destacó la formación de la Guardia Urbana municipal y la adquisición de equipamiento. «Acabamos de formar la Guardia Urbana con capacitación y formación para el personal, pero también con una dotación de vehículos nueva que está en proceso licitatorio, y con vehículos que estamos recuperando para poner en valor y que estén al servicio de la prevención en toda la ciudad», afirmó. A su vez, remarcó las gestiones relativas al personal policial: «Hoy hay más efectivos policiales que cuando asumí. Está la base UTOI en Pringles y Suárez con 110 efectivos. Le pedí al ministro de Seguridad más efectivos y hay 28 efectivos que antes no estaban. Tenemos entre 130 y 140 efectivos más en la calle».

Entre las medidas operativas, el jefe comunal enfatizó la descentralización de las bases policiales hacia los barrios y la recuperación de equipamiento tecnológico. «Hemos descentralizado seis dependencias policiales, como el GAD en el barrio AOMA, y el Comando de Patrullas que estamos terminando en el exmatadero municipal. Recuperamos y pusimos en valor muchísimas cámaras que no funcionaban y que hoy reportan a nuestro Centro de Monitoreo. Además, mediante el programa de fortalecimiento adquirimos pick ups 4×4 para Espigas, Recalde y Santa Luisa, y automóviles Virtus para el Comando y la Comisaría de la Mujer».

Por otro lado, anunció la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad bonaerense para la implementación de un anillo digital y un sistema de lectores de patentes. «Firmé un convenio con el Ministerio de Seguridad donde voy a hacer un anillo digital de la ciudad para detectar ingresos y egresos de todos los vehículos en Olavarría con un sistema LPR. Todos los puntos de ingreso y egreso a la ciudad van a tener un lector detector de patentes vehiculares que va a reportar a un sistema para prevenir y para dar herramientas potentes en materia de investigación».

Finalmente, en materia de control del tránsito urbano, el mandatario local confirmó la instalación de fotomultas en las principales arterias de la ciudad. «En ese convenio está incluido también un sistema de fotomultas para prevenir infracciones en el ejido urbano, principalmente en las grandes avenidas en donde se transita a mayor velocidad. Se está trabajando en la instalación y en pocas semanas va a estar funcionando». Sobre las críticas al sistema, Wesner fue enfático: «No pasa por un sistema recaudatorio, sino por tener mayor seguridad vial, bajar el riesgo y garantizar la seguridad de los 130.000 habitantes. Si hay algo a lo que me apego y quiero es que se cumplan las normas».