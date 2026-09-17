Asunción de las nuevas autoridades de la UCR Olavarría

Este viernes 18 de septiembre se llevará adelante el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical de Olavarría. La ceremonia se desarrollará a partir de las 19.30 horas en las instalaciones del Comité Radical.

Tras los dos períodos de Belén Vergel al frente del partido, Germán Salomón conducirá el espacio junto a Antonela Díaz en la vicepresidencia, Simón Schwab como secretario general y Lucrecia Manso en el rol de tesorera.

Desde la organización convocaron a afiliados, militantes, familiares, medios de comunicación y a la comunidad en general a participar de la jornada.