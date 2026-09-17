Agustina Loos suma un nuevo hito en su carrera y dirigirá en la Primera División Femenina de AFA

Ph: Facebook Agustina Loos

La árbitra olavarriense Agustina Loos Matrella tendrá el viernes 18 de septiembre su debut como árbitra principal en la Primera División Femenina de AFA.

Su estreno será en el encuentro que disputarán Ferro Carril Oeste y Huracán. De esta manera, Loos Matrella dará un nuevo paso en su carrera dentro del arbitraje del fútbol femenino.

Al día siguiente, sábado 19 de septiembre, volverá a formar parte de una jornada de Primera División Femenina: será cuarta árbitra en el partido entre Boca Juniors e Independiente.