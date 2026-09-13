Torneo Juan Domingo Marinangeli: Municipales y Racing ganaron y quedaron en lo más alto

Ph: Analia Paez

Municipales y Racing A. Club ganaron este domingo como locales en el inicio de la sexta fecha del torneo de primera división “Juan Domingo Marinangeli”, organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría, y se ubicaron transitoriamente en los primeros puestos de la tabla.

Municipales goleó 3 a 0 a Sierra Chica, con dos tantos de Iván Leal y uno de Franco Janson, y alcanzó los 15 puntos, quedando como único líder de manera provisoria.

Por su parte, Racing A. Club venció con contundencia 5 a 0 a Atlético Hinojo y llegó a las 14 unidades, para ubicarse como escolta. Fermín Kolman, Uriel Mormando, Santiago Izaguirre —autor de cinco goles— y Pablo Mujica fueron mencionados entre los goleadores del encuentro.

La fecha continuará en los próximos días y todavía deben jugar Ferro C. Sud y Loma Negra, los equipos que llegaron a esta jornada como punteros con 13 puntos.

Los resultados

Municipales 3 – Sierra Chica 0

Goles: Iván Leal (2) y Franco Janson.

Racing A. Club 5 – Atlético Hinojo 0

Goles: Fermín Kolman, Uriel Mormando, Santiago Izaguirre y Pablo Mujica.

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