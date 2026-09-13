Agresiones mutuas con herramientas y heridas cortantes en la cabeza entre propietario e inquilinos de un edificio céntrico

Un violento episodio se registró este sábado por la tarde en un complejo de departamentos ubicado en la esquina de Dorrego y Moreno, donde una discusión entre un propietario y sus inquilinos terminó con tres personas lesionadas.

Personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) acudió al piso 7º, departamento 706 del edificio Sky View, tras un llamado recibido en el centro de monitoreo por una confrontación en el pasillo del inmueble.

En el lugar se constató un enfrentamiento entre el propietario del departamento, y los inquilinos. De acuerdo con las primeras informaciones, el reclamo se originó por falencias en los servicios de electricidad, agua corriente y gas dentro del complejo.

En ese sentido, una de las partes señaló que la discusión comenzó cuando la inquilina le reclamó al hijo del propietario —quien se encontraba a cargo de la administración ante el viaje de los dueños— por deficiencias en las instalaciones y por el corte de luz en el sector. Durante el altercado, en el que se habrían utilizado herramientas de mano como un destornillador y una pinza de corte, las agresiones escalaron hasta provocar lesiones leves y cortes en la cabeza de los involucrados.

Tras la agresión, la inquilina manifestó: “Me terminó dando una puñalada en la cabeza y tengo un brazo fracturado”. A su vez, agregó reclamos por el estado del edificio: “Hay pérdidas de gas, tienen conexiones clandestinas con mangueras de garrafas y por eso ocurrió el incendio de hace algunos días. Tenemos todo eléctrico por la fuga de gas. Los vecinos ya se fueron y el hijo del dueño nos pide que bajemos el consumo, cuando sólo quedamos mi hijo y yo”. Por otro lado, fuentes vinculadas al hecho indicaron que el administrador también presentó lesiones tras la confrontación.

Efectivos de Policía Científica, a cargo del subcomisario Antonio Cortez, se presentaron en el edificio para efectuar los peritajes correspondientes. Asimismo, las autoridades policiales iniciaron actuaciones de oficio.

Al comprobarse que ninguna de las partes registraba impedimentos legales, la instructora en turno de la UFI N° 07, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, ordenó el inicio de actuaciones caratuladas como «Lesiones recíprocas» e invitó a los involucrados a formalizar las denuncias. Las actuaciones fueron elevadas a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción.