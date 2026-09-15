Un hombre de 50 años fue aprehendido por desobedecer una medida cautelar

Un hombre de 50 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas en la avenida Colón al 4900, luego de presentarse en la vivienda de su expareja pese a contar con una prohibición de acercamiento vigente.

El procedimiento se concretó tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia del sujeto en el lugar.

Al arribar los efectivos, constataron que sobre el hombre pesaba una medida cautelar expedida por el Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría en el marco de una causa caratulada “Protección contra la violencia familiar”.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la sede de la Comisaría Segunda. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, en una causa caratulada como «Desobediencia».