Una mujer herida tras un violento accidente

Una mujer fue trasladada al hospital municipal Héctor Cura luego de protagonizar un siniestro vial en la esquina de las calles Rufino Fal y Alsina, alrededor de las 7:50 de este martes.

El hecho se produjo cuando colisionaron un automóvil Volkswagen Gol, que transitaba por la calle Rufino Fal, y una motocicleta marca Motomel, que circulaba por Alsina.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió cortes y fue derivada en una ambulancia del servicio de salud pública al centro de asistencia médica local.

Según se informó, las heridas recibidas no son de consideración.En el lugar trabaja personal del Comando de Patrullas de Olavarría, por lo que el tránsito en la zona se encuentra interrumpido, afectando la circulación en el horario de ingreso del personal al hospital municipal.