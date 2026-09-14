Habló una de las inquilinas del edificio de Dorrego y Moreno tras la violenta confrontación del sábado

En la imagen se ve donde una manguera de gas para por sobre la instalacion electrica

Tras la violenta confrontación registrada en un complejo de departamentos en la esquina de Dorrego y Moreno, una de las inquilinas del inmueble dialogó con En Línea Noticias para aportar detalles sobre el origen del conflicto e ilustrar la situación en la que se encuentran los residentes del lugar.

Según explicó la residente, quien prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, la discusión con la administración se desencadenó por la falta de servicios básicos en la propiedad. “La discusión fue porque no tengo los servicios en el departamento. Vino Camuzzi y se llevó el medidor de gas por pérdida”, señaló.

Asimismo, la mujer sostuvo que las deficiencias en las instalaciones representan un riesgo constante para quienes habita el edificio: “El cableado de garrafa donde pasa el gas pasaba por la luz y hacía corto”. A través de registros en video facilitados a este medio, la inquilina exhibió la disposición de las mangueras y el tendido eléctrico expuesto en las paredes y tableros del sector.

La tensión en el lugar se vio incrementada debido a antecedentes recientes en la estructura, ya que el inmueble sufrió dos incendios en el último tiempo. “La mayoría de los que vivimos en el edificio la estamos pasando mal por miedo a que pase algo y por el incendio de hace un mes y medio”, expresó la habitante del complejo.

Las actuaciones por lo sucedido en el séptimo piso, donde tres personas resultaron con heridas leves tras la pelea, continúan en curso bajo la órbita de la UFI N° 07 del departamento judicial local.