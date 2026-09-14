Víctor Esteban Lafourcade «Viti» (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 13 de septiembre de 2026 a los 68 años de edad.

Su esposa Graciela Guarino; sus hijas Celina y Magdalena Lafourcade; su hermana Liliana Lafourcade; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Víctor Esteban Lafourcade era nacido en Tres Arroyos, se desempeñaba como jubilado pintor y era vecino del barrio Mariano Moreno.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», desde las 8:00 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz este lunes 14 de septiembre a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.