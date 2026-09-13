Valeria Daniela Tobar (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de septiembre de 2026 a los 55 años de edad. Su madre Dora Iseppi; sus hijas Manuela y Morena Mondello; sus hermanas Marcela y Julieta; su hermano político Néstor Scavuzzo; sus sobrinos Camila Larregina y Juan Scavuzzo; su sobrino nieto Eithan Ayala; su pareja Daniel Beratz; el padre de sus hijas Oscar Mondello; sus hijos políticos Blas Pandini y Francisco Del Zotto; su nieto Pedro; su tío Carlos Canobi; su primo Danielo Canobi y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Sierras Bayas, era auxiliar docente y vecina de Hinojo.

Sus restos fueron trasladados a la sala velatoria de Hinojo. Tras el responso en la Capilla Ardiente, la inhumación se realiza este domingo 13 de septiembre a las 11:30 horas en el Cementerio de Colonia Hinojo. Servicio adherido a Coopelectric.