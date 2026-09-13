Olga María Ferreyra de Wagner «Kata» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de septiembre de 2026 a los 64 años de edad. Sus hijos Luciana y Fernando; su esposo Luis; sus nietos Jazmín, Clara, Santiago y Benjamín; su bisnieto Luca; sus hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Olavarría, era jubilada y vecina de Hinojo.

Sus restos son velados en la sala de Colonia Hinojo desde las 6:00 horas. Tras el responso en la Capilla Ardiente, la inhumación se realizará este domingo 13 de septiembre a las 10:30 horas en el Cementerio de Hinojo. Servicio adherido a Coopelectric.