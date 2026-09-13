Catena Scaravilli viuda de Arcodia (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de septiembre de 2026 a los 87 años de edad. Su hija Claudia Arcodia; su hijo político Favio Barone; sus nietas Pamela Díaz y Camila Pascua; sus nietos políticos Jonathan Taborda y Vladimir Salvasqui; sus bisnietos Santino y Lorenzo Taborda; su hermana política Gracia Musarra; sus sobrinos, sus primos Scaravilli y Monastra; y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Italia, era jubilada, pensionada y vecina del barrio Belgrano.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, departamento «D», desde las 9:00 horas. Tras el responso en la Capilla Ardiente, la inhumación se realizará el lunes 14 de septiembre a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. Servicio adherido a Coopelectric.