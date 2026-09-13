Ildefonsa Aranda viuda de Falcón «Ilda» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de septiembre de 2026 a los 84 años de edad. Sus hijos Ramona Alicia, Carlos Laureano, María Magdalena y Luis Oscar Falcón; sus nietos, nietos políticos, bisnietos, su hermana y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Chaco, era jubilada, pensionada y vecina del barrio Pueblo Nuevo.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, departamento «C», de 8:00 a 10:00 horas. Tras el responso en la Capilla Ardiente, serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.