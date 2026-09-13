José Luis Bonetti «Wichi» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de septiembre de 2026 a los 69 años de edad. Sus hermanos, sobrinos, primos, amigos y vecinos acompañan su fallecimiento.

Nacido en Pirovano, era jubilado y vecino del barrio Norte.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, departamento «B», hasta las 13:00 horas de este domingo. Tras el responso en la Capilla Ardiente, la inhumación se realizará el lunes 14 de septiembre a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. Servicio adherido a Coopelectric.