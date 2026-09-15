Lidia Virginia Gavazza viuda de Elía «Cachi» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de septiembre de 2026 a los 87 años de edad.

Su hijo Marcelo; su hija política Sonia; sus nietos Jonathan y Yésica; sus bisnietos Olivia, Simón, Jano y demás deudos participan su fallecimiento.

Sin velatorio. Sin responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este martes 15 de septiembre a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Olavarría, se desempeñó como peluquera y se encontraba jubilada y pensionada.