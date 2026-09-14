Néstor Gaspar Sosa “Coco” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de septiembre de 2026, a los 89 años de edad. Su esposa: Nora Raquel García “Coca”; sus hijas: Nora Elizabeth Sosa y Silvana Sara Sosa; su hija e hijo político; sus nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Nacido en Olavarría, vecino del barrio Hipólito Yrigoyen y jubilado rural. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza el martes 15 de septiembre a las 7:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: martes 15 de septiembre a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.