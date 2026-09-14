Sin anuncio previo su llegada, la directora de Educación bonaerense estuvo en Olavarría

La directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, llegó este lunes a Olavarría sin un anuncio previo sobre su llegada a la ciudad. En Olavarría mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Maximiliano Wesner, en el marco del 4° Congreso Educativo Regional que comenzó a desarrollarse en la ciudad.

El encuentro se realizó durante las primeras horas de la tarde en la sala de reuniones del Palacio Municipal y reunió también al consejero general de Educación César Valicenti, la senadora provincial Evelyn Díaz, la jefa Distrital de Educación Marta Casanella, la jefa de DIEGEP Regional Romina Altafini y el jefe Distrital Julio Benítez.

Según se informó oficialmente a través de una escueta gacetilla de prensa, durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados con la educación a nivel local y regional, además de cuestiones relacionadas con la articulación entre el Municipio y el Gobierno bonaerense.

La presencia de Terigi se produjo el mismo día en que comenzó el 4° Congreso Educativo Regional, que durante esta semana reúne en Olavarría a docentes, estudiantes, referentes e integrantes de la comunidad educativa de distintos puntos de la región.

Luego de la reunión en el Palacio San Martín, Wesner y Terigi recorrieron el Centro Cultural Municipal San José, donde tomaron contacto con las distintas muestras, propuestas y actividades previstas en el marco del Congreso.

La jornada inaugural del encuentro educativo se había desarrollado durante la mañana en el Salón Rivadavia, mientras que las actividades continuarán durante el resto de la semana con espacios destinados al intercambio y la reflexión sobre los desafíos actuales del sistema educativo.

Desde el Municipio señalaron que la visita de la funcionaria provincial se inscribe en la agenda de trabajo que mantiene la administración de Wesner con la Provincia y destacaron la posibilidad de que Olavarría sea sede de una convocatoria que reúne a representantes de distintos distritos de la región.

La funcionaria provincial se llevó un presente que le entregó el Intendente Municipal.