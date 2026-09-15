La Suprema Corte bonaerense creó una mesa de trabajo con jueces de Familia

El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, mantuvo una reunión con integrantes del Foro de Jueces de Familia de la provincia de Buenos Aires para analizar la actualidad del Fuero y avanzar en una agenda de trabajo institucional.

Del encuentro participó la Dra. Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia N° 1 de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, y presidenta del Foro de Jueces de Familia.

Durante la reunión, desarrollada en el ámbito de la Suprema Corte, se acordó la conformación de una mesa de trabajo destinada a abordar distintas cuestiones vinculadas con la labor institucional del Fuero.