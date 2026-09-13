La Libertad Avanza en Olavarría: Celeste Arouxet encabezó un encuentro con más de 120 mujeres

La coordinadora de La Libertad Avanza en Olavarría, Celeste Arouxet, encabezó un encuentro con más de 120 mujeres que contó con la presencia de Miriam Niveyro.

La jornada se desarrolló como un espacio de diálogo donde referentes y participantes de distintos ámbitos abordaron la situación política y social a nivel local, provincial y nacional. La convocatoria formó parte del trabajo territorial que el espacio viene desplegando en la ciudad.

Durante la actividad, la presencia de Niveyro permitió profundizar la agenda de trabajo conjunto entre las integrantes de la agrupación. Desde la conducción local del espacio destacaron la concurrencia al evento.

“Más de 120 mujeres reunidas en un mismo lugar no es un dato menor. Es una muestra de que cada vez somos más los que queremos involucrarnos y ser protagonistas del cambio”, expresaron desde La Libertad Avanza Olavarría tras la finalización de la jornada.