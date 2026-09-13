“Cada cosa que hay en el traje tiene una explicación”: René Huallpa y las fiestas de la comunidad boliviana en Olavarría

La música empieza, aparecen los trajes, los cascabeles y el zapateo. En Olavarría, las fiestas de la comunidad boliviana mantienen una tradición que pasó de padres a hijos y que René Huallpa lleva también a las escuelas. “Me encanta, yo soy alegre como mi mamá”, dice cuando le preguntan qué significa para él bailar.

René, en CoNverSo, no habla de las danzas como alguien que las observó desde afuera. Las bailó durante años, participó de los primeros carnavales que se hicieron en el centro de Olavarría y llegó a integrar dos comparsas en una misma jornada: una de tinku y otra de caporales.

“A mí me han armado dos comparsas, una de tinku y otra de caporales”, recuerda. Primero salían los caporales, con sus trajes más elaborados. Después había que cambiarse rápidamente para volver a salir.

“Nos largamos primero con caporales porque es más elegante y te necesitan las chicas hacer trenzas y toda la ropita y todo”, cuenta. El recorrido era por Vicente López hasta Dorrego y, una vez terminado, comenzaba la carrera: “Venía corriendo por la Rioplatense para cambiarnos de ropa y salir con el tinku”.

Ese recuerdo aparece acompañado por una explicación que para René es fundamental: los bailes no son solamente una puesta en escena. Cada uno tiene una historia, una región y un significado.

El tinku, explica, está relacionado con las comunidades del lado de Potosí y la palabra significa “encuentro”. René cuenta que en Macha, de donde proviene esta tradición, el encuentro conserva todavía una dimensión mucho más dura que la representación que se hace en las fiestas de Olavarría. “Nosotros hacemos la personificación, pero en el baile nomás”, aclara.

Con los caporales sucede algo parecido. René explica que la danza está vinculada con la figura del capataz y con la historia de los esclavos liberados. Por eso el traje tiene un peso particular: la elegancia de la vestimenta representa justamente esa historia.

Y están los cascabeles.

“Los cascabeles significan las cadenas rotas, por eso suenan”, explica René. También aparecen otros elementos, como el dragón, asociado a la fuerza y al poder. No es un detalle menor para él: “Cada cosa que hay en el traje tiene una explicación”.

Esa frase es, quizás, la mejor manera de entender por qué René sigue bailando y enseñando. Porque detrás de cada presentación hay una historia que él quiere que alguien más conozca.

Por eso, cuando llegan las fechas vinculadas con el 12 de octubre, también llegan las invitaciones de las escuelas y los jardines. “A mí me piden de la escuela, más para 12 de octubre me piden de la escuela, jardines que vaya”, cuenta.

Y va. Habla con los chicos, les muestra los colores de la bandera, les cuenta parte de las costumbres, baila y explica. “Les enseño un poco de la costumbre y voy y les bailo y les explico por qué el baile, qué significado tienen los cascabeles y todo”.

La respuesta de los chicos también queda en su memoria. “Había chicos que ya habían ingresado y me acordaron cuando fuiste a bailar a mi escuela”, recuerda. Es una señal concreta de que aquello que les contó no quedó solamente en ese momento.

Para René, la transmisión cultural también está en la música. En su casa escuchaba la música que le había transmitido su mamá y todavía hoy la sigue escuchando y bailando. “La música me pasaba mi mamá, lo que escuchaba mi mamá me encanta. Yo hoy lo vivo escuchando, lo bailo en la fiesta, en las tradiciones que nos reunimos”.

En los cumpleaños, cuenta, mientras en muchos lugares suena cumbia, en su comunidad también aparece la música propia. “Escuchamos lo que es la música nuestra, bailamos la cumbia, la cumbia boliviana”.

Esa continuidad no ocurre solamente en las grandes fiestas. René cuenta que la comunidad comienza sus celebraciones en agosto y que durante el año hay distintas oportunidades para encontrarse. Entre ellas, también está el fútbol de los domingos, acompañado por comida típica boliviana.

“Nosotros tenemos continuamente fiestas”, explica. Y agrega: “Nosotros empezamos en agosto con una virgencita, dos fiestas, y ahora tenemos otra”. Para él, esa agenda permanente es una de las razones por las que la tradición consigue mantenerse.

Un ejemplo central es la fiesta de la Virgen de Copacabana. René explica que la devoción se sostiene mediante la figura del pasante, que asume durante un período la responsabilidad de trabajar para organizar la celebración. “Se va pasando de una persona a otra, allá la llamamos pasante y se encarga todo el año de trabajar para hacerle la fiestita”.

No se trata solamente de conservar una celebración religiosa. Para René, allí también se conserva una forma de estar juntos. “Eso está bueno porque se traspasa de una persona, no solamente la tengas en una persona, sino que es varia gente”, sostiene.

Y esa es, en definitiva, la diferencia que él encuentra con otras colectividades de la ciudad. René recuerda que años atrás las fiestas de algunas comunidades convocaban a muchísima gente, pero que con el paso del tiempo los más jóvenes fueron alejándose.

“Yo me acuerdo que en su momento eran la española una cuadra o dos cuadras de gente, la italiana”, recuerda. Hoy, observa, muchas de esas instituciones tienen una presencia mayor de gente grande y cuesta que los jóvenes se acerquen a sus raíces.

En la comunidad boliviana, en cambio, “esa no se pierde”, dice René. No porque todos participen de la misma manera ni porque los hijos necesariamente continúen bailando: “Eso depende de cada uno, uno no los obliga”. Pero las fiestas, la comida, la música, el fútbol y los encuentros siguen generando espacios para que la comunidad se reúna.

Y René sigue ahí. Bailando, explicando, recordando y transmitiendo.

Porque para él las raíces no necesitan estar necesariamente en Bolivia para sentirse. Están en una fiesta de la Virgen, en una canción, en un traje, en el sonido de unos cascabeles, en un chico que años después todavía recuerda aquel baile en su escuela.

Y están, también, cada vez que vuelve a ponerse el traje. “Cada cosa que hay en el traje tiene una explicación”.

CoNverSo es el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton. Todos los miércoles, a las 20 horas, hay un episodio disponible.