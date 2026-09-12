Una mujer fue trasladada al Hospital tras un violento siniestro vial en el microcentro

​Una camioneta y un automóvil colisionaron violentamente este sábado en la intersección de las calles Necochea y Lavalle, en el microcentro de Olavarría.

​A causa del fuerte impacto, el automóvil realizó un trompo y terminó golpeando con la parte posterior de su baúl contra un macetero situado sobre la vereda del local comercial Filippo Restobar.

​Como saldo del choque, una mujer de 54 años sufrió lesiones en la cadera. Fue asistida y trasladada a la guardia de adultos del Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura por una ambulancia perteneciente al servicio de salud pública municipal.

​En el lugar intervino personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que procedió a asistir y ordenar la circulación del tránsito en la zona.

Una mujer fue trasladada al Hospital Cura tras un violento siniestro vial en el microcentro