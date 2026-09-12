Una mujer fue trasladada al Hospital tras un violento siniestro vial en el microcentro
Una camioneta y un automóvil colisionaron violentamente este sábado en la intersección de las calles Necochea y Lavalle, en el microcentro de Olavarría.
A causa del fuerte impacto, el automóvil realizó un trompo y terminó golpeando con la parte posterior de su baúl contra un macetero situado sobre la vereda del local comercial Filippo Restobar.
Como saldo del choque, una mujer de 54 años sufrió lesiones en la cadera. Fue asistida y trasladada a la guardia de adultos del Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura por una ambulancia perteneciente al servicio de salud pública municipal.
En el lugar intervino personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que procedió a asistir y ordenar la circulación del tránsito en la zona.
Una mujer fue trasladada al Hospital Cura tras un violento siniestro vial en el microcentro