Felipa Lidia Blando Dongarra viuda de Castrovinci «Nena» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de septiembre de 2026 a los 101 años de edad. Sus hijos Osvaldo y Jorge Castrovinci; su hermana Emilce Blando viuda de De Felice; sus hijas políticas Nélida Migliavacca y Nora Duelli; sus sobrinos, nietos, bisnietos, integrantes de la familia Siciliana, demás familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Nacida en Bahía Blanca, se desempeñaba como jubilada y pensionada, y era vecina del barrio San Vicente. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «F» (horario de finalización a confirmar); se impartirá un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.