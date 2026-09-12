Falleció Lidia “Nena” Blando de Castrovinci, una presencia histórica de la comunidad siciliana

Foto: Asociación Familia Siciliana de Olavarría

La Asociación Familia Siciliana de Olavarría despidió este sábado con profundo dolor a Lidia “Nena” Blando de Castrovinci, cuya presencia durante años estuvo ligada a las actividades de la Asociación Familia Siciliana y de la colectividad italiana de la ciudad.

Desde la institución la recordaron presente en los actos de la colectividad italiana y participando en las ferias con las tradicionales confituras típicas de Sicilia. También destacaron la generosidad y amabilidad con la que abría las puertas de su casa para encuentros y reuniones de comisión.

“Vamos a extrañar mucho su presencia”, expresaron desde la Asociación Familia Siciliana al comunicar la noticia.

La entidad hizo llegar además sus condolencias a sus hijos Jorge y Osvaldo, a sus nietos y bisnietos, con una mención especial para Guillermo.

“Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Descansa en Paz Nena”, fue la despedida de quienes compartieron con ella tantos encuentros y actividades de la comunidad siciliana de Olavarría.