Obras rurales: el Municipio presentó el avance de los trabajos y nuevas intervenciones previstas

La Comisión para Obras de Infraestructura Rural volvió a reunirse para analizar las obras que se ejecutan en distintos sectores del Partido y las próximas intervenciones previstas para este año.

El encuentro se realizó el jueves en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal y fue encabezado por Mercedes Landivar, jefa de Gabinete y diputada provincial, junto al secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, y el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon. También participaron integrantes del Concejo Deliberante, representantes de la Mesa Agropecuaria y referentes del ámbito educativo.

Durante la reunión se presentó un informe sobre los trabajos actualmente en ejecución en distintos sectores del ámbito rural. Las tareas incluyen intervenciones sobre las trazas de los caminos y también trabajos en canales y cunetas para favorecer el escurrimiento del agua y mejorar las condiciones de circulación.

Además, se pusieron en consideración las recientes aperturas de cotizaciones realizadas para dar continuidad durante este año a las obras previstas, en el marco de la planificación de nuevas intervenciones.

El encuentro permitió actualizar el estado de las obras y compartir información entre los distintos sectores que integran la Comisión, con eje en las necesidades de la infraestructura rural y su impacto sobre la actividad productiva y la comunicación con las localidades rurales y los establecimientos educativos y agrarios.