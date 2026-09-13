¿Qué parte de nosotros le delegamos a la IA?
La inteligencia artificial permite resolver en segundos tareas que antes demandaban horas, pero su avance abre un interrogante que va mucho más allá de la tecnología: qué capacidades humanas estamos dispuestos a delegar.
Por Nadia Baalbaki – DIB
La pregunta parece tecnológica, pero en realidad es profundamente humana. La inteligencia artificial ya puede escribir, resumir, traducir, corregir, responder, ordenar información y resolver en segundos tareas que antes nos llevaban horas y eso no necesariamente es malo. Las herramientas siempre transformaron nuestra manera de trabajar y de vivir. El problema aparece cuando empezamos a delegar no solamente tareas, sino también capacidades que necesitamos conservar y entre ellas hay una que debería preocuparnos especialmente: la capacidad de pensar.
Pensar no es simplemente llegar a una respuesta. Pensar es detenerse, hacerse preguntas, dudar, relacionar ideas, escuchar argumentos diferentes, cambiar de opinión, equivocarse y volver a empezar. Es construir un criterio propio. Durante siglos, pensar fue justamente eso: una actividad a la que se le dedicaba tiempo.
Todo tiene que ser rápido
Los grandes pensadores podían pasar horas, días o incluso años desarrollando una idea. No tenían la urgencia de producir una respuesta cada treinta segundos. Se permitían observar, leer, caminar, conversar, escribir, borrar, volver a escribir y dejar que una pregunta madurara. Había un valor en el tiempo que llevaba pensar.
Hoy vivimos prácticamente en el extremo opuesto. La era de la inmediatez nos enseñó que todo tiene que ser rápido. Queremos la respuesta ahora, el mensaje ahora, la noticia ahora, el resultado ahora. Incluso sentimos que debemos amortizar nuestro tiempo, como si cada minuto que no produce algo concreto fuera un minuto perdido.
Una de las grandes paradojas del presente es que tenemos herramientas que nos permiten ahorrar cada vez más tiempo, pero vivimos con la sensación de que aún no alcanza.
La inteligencia artificial aparece, entonces, como el recurso perfecto para esta lógica, pero tenemos que preguntarnos qué hacemos con ese tiempo que ahorramos.
Pensar necesita una cierta lentitud. Necesita momentos en los que aparentemente no estamos haciendo nada. Necesita silencio. Necesita aburrimiento. Necesita incluso equivocaciones. Y eso es difícil de sostener en una sociedad que convirtió la productividad en una medida permanente de nuestro valor.
Por eso, frente al avance de la IA, quizás tengamos que reivindicar algo que hoy parece casi revolucionario: el derecho a pensar sin tener que producir inmediatamente un resultado.
El riesgo de no desarrollar pensamiento crítico
Porque cuando dejamos de pensar, no solamente nos volvemos dependientes de una tecnología. También nos volvemos más vulnerables frente a cualquiera que pueda ofrecernos una respuesta prefabricada. Una persona que no desarrolla pensamiento crítico tiene menos herramientas para cuestionar una información, detectar una manipulación, discutir una idea o defender una posición. Y esto deja de ser un asunto individual para convertirse en un problema social.
Por eso tampoco deberíamos renunciar al lenguaje. Porque necesitamos palabras para pensar. Cuando intentamos explicar una idea, descubrimos qué pensamos. Cuando buscamos la palabra exacta para describir una emoción, muchas veces empezamos también a comprenderla. Cuando discutimos con alguien y tenemos que argumentar, ordenamos nuestras propias ideas.
El lenguaje no sirve solamente para decir lo que pensamos, muchas veces pensamos a través de él.
Es por eso que preocupa la posibilidad de acostumbrarnos a recibir textos perfectamente construidos sin hacer el ejercicio de construir los nuestros. Si una máquina escribe por nosotros cada mensaje, cada reflexión, cada opinión y cada argumento, podemos terminar perdiendo algo más importante que la capacidad de redactar: podemos perder el hábito de preguntarnos qué queremos decir.
LA IA y su uso
Esto no significa demonizar la inteligencia artificial. Podemos utilizarla para aprender, investigar, comparar, corregir, descubrir nuevas posibilidades y hacer nuestro trabajo de una manera más eficiente. El desafío es que sea una herramienta que amplifique nuestras capacidades y no una herramienta que lentamente nos convenza de que ya no necesitamos ejercerlas.
Porque hay una diferencia enorme entre usar una herramienta para pensar mejor y utilizarla para evitar pensar.
Y quizás ahí esté uno de los grandes desafíos educativos y sociales que tenemos por delante. Enseñar a pensar va a ser cada vez más importante. La escuela, la familia y los medios tendrán que defender la lectura profunda, la escritura, la conversación, la argumentación y la capacidad de hacerse preguntas. No solamente porque sean habilidades académicas, sino porque son herramientas de autonomía.
Quizás dentro de algunos años una máquina pueda escribir un texto perfecto en un segundo. Probablemente pueda hacerlo mucho mejor y mucho más rápido que nosotros. Pero seguirá siendo necesario que alguien decida qué vale la pena decir, qué merece ser discutido y qué consecuencias puede tener aquello que estamos poniendo en circulación.
Porque el progreso tecnológico no debería medirse solamente por todo aquello que conseguimos hacer más rápido. También deberíamos preguntarnos qué capacidades humanas queremos preservar mientras avanzamos.
No todo lo que podemos delegar conviene delegarlo.
Hay cosas que podemos hacer más rápido con una máquina y no pasa nada. Pero pensar no debería convertirse en una de ellas.
Porque quizás los grandes pensadores del pasado no tenían menos cosas que hacer que nosotros. Lo que tenían era otra relación con el tiempo. Podían permitirse algo que hoy parece casi un lujo: pensar una idea hasta el final.
Tal vez nosotros tengamos que recuperar justamente eso. No para vivir en el pasado ni para rechazar la tecnología, sino para recordar que una vida completamente optimizada no necesariamente es una vida más inteligente.
El problema no es que la IA resuelva o que nos ayude a pensar. El problema sería que nosotros renunciemos a hacerlo.