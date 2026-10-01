Octubre esperanzador, un mes mariano y misionero

Octubre es el mes en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario, instituida por San Pío V para rememorar la victoria de la batalla naval de Lepanto, de gran significación para la Iglesia y para el mundo entero, ya que el triunfo de los cristianos se atribuyó a la invocación de la ayuda de la Santísima Virgen María mediante la oración del Rosario. Por este motivo, se trata de un mes profundamente mariano y misionero.

A su vez, octubre es el mes dedicado a las misiones. San Juan Pablo II, el 19 de mayo de 2002, en la solemnidad de Pentecostés, recordaba: “Queridísimos hermanos y hermanas: La misión evangelizadora de la Iglesia es esencialmente anuncio del amor, de la misericordia y del perdón de Dios, revelados a los hombres mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Es la proclamación de la gozosa noticia de que Dios nos ama y quiere que estemos unidos en su amor misericordioso, perdonándonos y pidiéndonos perdonar, a nuestra vez, a los otros, incluso las ofensas más graves. Encomendemos este empeño nuestro por el anuncio del Evangelio, así como también la entera actividad evangelizadora de la Iglesia, a María Santísima, Reina de las Misiones. Sea ella quien nos acompañe en nuestro camino de descubrimiento, de anuncio y de testimonio del amor de Dios, que perdona y dona la paz al hombre”.

En ese sentido, la misión y el Rosario caminan juntos y se encuentran estrechamente vinculados. La misión implica anunciar, mientras que el Rosario representa la oración para sostener dicha tarea. De este modo, la invitación es a continuar avanzando unidos con el Rosario en las manos, pidiéndole a María que interceda para que el mes de octubre sea esperanzador y vaya encendiendo las primeras vísperas de este tiempo santo de gracia, a la espera de El Pastor que viene a encontrarse con su pueblo, abrazando su misión apostólica e implorando juntos por la paz.

(*) Por Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría ([email protected]).