Francisco González fue designado representante de la Séptima Sección en el Foro de Concejales Radicales

El concejal de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Francisco González, participó este sábado de la conformación del Foro de Concejales Radicales de la Provincia de Buenos Aires, en un encuentro desarrollado en la Universidad Nacional de Mar del Plata que reunió a ediles del partido de los 135 distritos bonaerenses.

Durante la jornada se nombraron los responsables de cada Sección Electoral, marco en el cual González quedó a cargo de la Séptima Sección junto a Natalia Colomé, de Azul.

La Mesa Directiva del espacio quedó integrada por Ariel Bordaisco, Daniela Ferreyra, Ignacio Palacios, Alexis Caruso, Andrea Gales y Juan Salcea. La apertura de la actividad estuvo a cargo del presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, y contó con la presencia del senador nacional Maximiliano Abad, la diputada nacional Karina Banfi y los diputados provinciales Diego Garciarena, Matías Civale y Nerina Neumann.

Sobre el desarrollo de la jornada, González indicó: “Fue una buena oportunidad de recuperar un espacio de representación que el partido había perdido en el último tiempo, donde los concejales pudimos compartir lo que venimos desarrollando y acceder a lo que se está haciendo en las diferentes cámaras, tanto provinciales como nacionales, y tener una vinculación directa con los legisladores”.

Asimismo, el edil olavarriense remarcó: “Aprovechamos la oportunidad para transmitirles a los legisladores nacionales la necesidad de exigirle al Gobierno Nacional que reactive la obra pública, que se cumpla con el destino de los fondos que se cobra por la Tasa de Combustibles para la mejora de las obras y que repercutan directamente en la minería en Olavarría en esta situación compleja que se está viviendo”.

“Esto fue un punto de partida que sirvió para que empecemos a organizarnos y trabajar en una agenda en conjunto entre los diferentes concejos deliberantes de la Provincia”, concluyó.