Los bomberos acudieron al jardín 912 para auxiliar a una niña

La unidad 32 del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría concurrió en la mañana de este martes al Jardín de Infantes N° 912, ubicado en la calle Laprida al 4300.

El llamado de emergencia se produjo alrededor de las 10:45, luego de que una niña metiera mientras jugaba la cabeza en el respaldo de una pequeña silla mientras jugaba, sin que los docentes pudieran liberarla.

El personal del cuerpo activo trabajó en el lugar para retirar a la menor de la estructura. La niña no sufrió lesiones, más allá del estado de nerviosismo por la situación, y no requirió atención médica. Tras finalizar las tareas bomberiles, fue retirada del establecimiento por sus adultos responsables.